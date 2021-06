Sogliano Cavour, a fuoco ingresso laterale chiesa madre San Lorenzo Martire

Lecce - Atto vandalico nella notte a Sogliano Cavour, dove ignoti hanno appiccato il fuoco alla porta d’ingresso laterale della chiesa madre San Lorenzo Martire, in piazza della Repubblica. Le fiamme sono state spente con mezzi di fortuna da un cittadino.

I danni causati dal rogo, coperti da assicurazione, sono stati limitati alla porta. Il parroco, amministratore della chiesa, sta valutando di sporgere denuncia. Sull'accaduto indagano i carabinieri ma non sarà facile risalire agli autori. In quell'area non ci sono telecamere di sorveglianza

Il sindaco di Sogliano, Giovanni Casarano, ha già espresso la solidarietà al parroco a nome di tutta la comunità. «Dopo un commissariamento per mafia e una Amministrazione ferma per due anni e mezzo, certi gesti fanno paura - dice il sindaco Casarano - non sottovalutiamo nulla e siamo in contatto coi carabinieri di Sogliano. Speriamo che si tratti solo di un gesto frutto di un disagio sociale che come Amministrazione stiamo già cercando di contenere con un impegno attivo e costante»