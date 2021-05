Salento, un uomo trovato morto in campagna: forse un malore

Lecce - Un uomo di 70 anni, Angelo Potenza, di Taurisano e residente a Bari, è stato trovato morto questo pomeriggio in una campagna di sua proprietà in località «Don Franco», dove egli stesso avrebbe appiccato il fuoco per bruciare sterpaglie. Non è escluso che il 70enne non sia riuscito a tenere sotto controllo il fuoco a causa del vento e, in preda dal panico, sia stato colto da malore. Sul posto sono intervenuti agenti del commissariato di polizia. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia.