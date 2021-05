Portoselvaggio, parte il monitoraggio della foca monaca

Portoselvaggio - Le grotte di Portoselvaggio e Torre dell'Alto sono l'habitat ideale della foca monaca e l'Ispra le monitorerà. Il progetto di monitoraggio arriva dopo gli ultimi avvistamenti dell'esemplare di Monachus monachus, mammifero a rischio di estinzione.

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e Arpa Puglia (Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente) eseguiranno un monitoraggio per accertare la presenza di questa specie lungo il tratto neretino della costa jonica.

L'ultimo avvistamento di una foca monaca nel Salento risale agli inizi di gennaio scorso, quando un pescatore dilettante la riprese nelle acque dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo e Nardò.

Ispra, che da decenni conduce attività di monitoraggio della presenza della foca monaca nei mari italiani, avvierà lo studio partendo da un primo sopralluogo. Sarà poi installata una fototrappola nella grotta «Paolo Roversi», scelta perché ha caratteristiche idonee al riposo e al parto della foca e perché in passato ci sono stati ripetuti avvistamenti da parte dei pescatori locali.

L'iniziativa di Ispra è un'esperienza pilota finalizzata a raccogliere informazioni sulla frequentazione della specie in quest'area, esperienza che potrà essere estesa ed ampliata qualora si riuscisse a confermare la frequentazione della specie nel tempo. Ispra, infatti, sta collaborando ad un progetto internazionale che consentirebbe di disporre anche di specifiche risorse da dedicare alle attività lungo le coste ioniche della Puglia svolte con il supporto di Arpa Puglia. Il personale di ricerca di Ispra potrà intervenire da subito con la propria apparecchiatura di monitoraggio, mentre Arpa ha assicurato il supporto logistico e la collaborazione del proprio personale subacqueo per lo svolgimento delle attività di campo.



Il Comune di Nardò ha messo a disposizione dei partner un'indagine conoscitiva del 2014 sulla foca monaca nel Salento, eseguita da Università Cà Foscari di Venezia, Area Marina Protetta di Porto Cesareo, Parco Naturale Regionale Costa di Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase e gruppo di speleologia sottomarina Apogon. Già allora lo studio evidenziava che la costa del Salento, caratterizzata da scogliera carsica, presenta cavità e grotte con caratteristiche rispondenti alle esigenze della foca monaca. Il fatto di essere un habitat potenziale e gli avvistamenti nel corso degli anni, secondo lo studio, «rendono necessario monitoraggio e azioni di conservazione e protezione della specie».