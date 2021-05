Parabita, basilica chiusa per un focolaio Coronavirus

Parabita - La basilica della Madonna della Coltura chiude per Covid. A darne notizia è stato lo stesso rettore, padre Francesco, in un post pubblicato sulla pagina Facebook della chiesa.

«Cari fedeli - scrive - mi corre l'obbligo di avvisarvi che domani il santuario resterà chiuso per una sanificazione completa e comunque fino all'esito negativo del tampone di tutti i frati. Purtroppo - continua - padre Pino è ricoverato all'ospedale di Tricase per una polmonite da Covid». L'invito del rettore è quello di pregare per la salute del frate francescano «già gravemente compromessa» e di attendere con speranza la riapertura della basilica.

La Madonna Maria Santissima della Coltura, che dà il nome alla Basilica, è la protettrice degli agricoltori e viene festeggiata l'ultima domenica del mese di maggio. Le celebrazioni religiose erano già iniziate e si sarebbero concluse il 30 maggio prossimo, nel rispetto delle norme anti contagio.