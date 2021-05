Lequile - La festa della Mamma con le piantine di “Genitori e Poi”.

Questo l'appuntamento di solidarietà a cura del progetto salentino vincitore del bando PIN – Pugliesi innovativi, finanziato dalla Regione Puglia, ideato e coordinato dalle psicologhe e psicoterapeute Federica Brindisino e Marta Clary.

Domenica 9 maggio, dalle 9:30 in Piazzale Aldo Moro (angolo Via San Pietro in Lama 43), all’esterno della nuova sede di Genitori E Poi a Lequile, nel rispetto delle attuali norme anticovid19, saranno distribuite piantine fiorite e sorprese per i più piccoli. Con un contributo minimo di 8 euro (destinato a supportare le attività del progetto e dell'Associazione Destina Ets) ogni bambino potrà personalizzare il biglietto di auguri da regalare alla sua mamma.

Genitori E Poi (www.genitoriepoi.it) nasce per superare il cliché della mamma e del papà perfetti in favore di una maggiore consapevolezza del concetto di “normalità”. La nascita di un figlio è un’esperienza meravigliosa, ciononostante è normale che un neo genitore possa talvolta sentirsi turbato da emozioni come paura, ansia e tristezza, o da sensazioni di inadeguatezza, impotenza, frustrazione, stanchezza fisica e mentale. L’obiettivo di Genitori E Poi è quello di favorire la consapevolezza dell’ordinarietà di tali emozioni, supportando mamme e papà attraverso l’organizzazione di percorsi di accompagnamento che conducano i partecipanti a tirare fuori il miglior genitore che è già presente dentro di sé, incontri tematici, gruppi di confronto e di mindfulness, per coltivare la propria consapevolezza e favorire la condivisione delle esperienze in un ambiente familiare ma al contempo professionale e non giudicante.