Covid, numeri in calo nel Salento

Lecce - Cala il numero dei positivi e scende anche quello dei pazienti ricoverati. In una settimana, l’altalena dei contagi indica un allentamento della morsa. Cominciamo dagli attualmente positivi che sono passati da 3.360 a 2.564; diminuisce anche la pressione sui posti letto: quegli occupati sono scesi da 214 a 192. Per la precisione, secondo il report diffuso dalla Asl, i pazienti ricoverati sono: 61 a Galatina (Malattie infettive, Medicina interna e altri reparti); 23 in Rianimazione al Fazzi; 44 in Pneumologia al Dea; 26 a Malattie infettive al Fazzi; 16 in Medicina. Altri 22 pazienti sono ricoverati a San Cesario.

Quattro paesi tornano Covid-free, cioè non hanno alcun positivo: si tratta di Cannole, Morciano, Tiggiano e Sanarica. Mentre i paesi che hanno un indice più alto di attualmente positivi per mille abitanti sono Porto Cesareo (10,2), Taurisano (12,2), Matino (11,7) e Casarano (9,1). A Galatina il trend è in controtendenza: il report, infatti, segnala un aumento dei casi positivi passando da 66 a 82. A Squinzano, invece, dopo il boom di casi registrati nelle scorse settimane, il dato va sensibilmente calando: è passato dai 57 ai 23 attualmente positivi.

Il bollettino della Regione indica 183 nuovi positivi in 24 ore, mentre il numero dei decessi (come riferiamo nell’articolo a piè di pagine, ndr) sono 17.

Registra un aumento anche il numero dei vaccinati, distribuiti in base al Comune di residenza e per fasce di età: 247.928 le dosi di vaccino somministrate finora, di cui 188.485 prime dosi, 58.514 seconde dosi e 929 monodose.

Delle dosi complessive, 440 sono state somministrate alla fascia 16-19, 8.774 alla fascia 20-29, 14.907 alla fascia 30 - 39 alla fascia, 23.861 alla fascia 40 - 49, 31.343 alla fascia 50 - 59, 33.405 alla fascia 60 - 69, 54.270 alla fascia 70 - 79, 80928 agli over 80. Prosegue la vaccinazione da parte dei medici di medicina generale in ambulatorio e a domicilio e le vaccinazioni delle persone con elevata fragilità. 4.423 le vaccinazioni eseguite l'altro giorno nei centri vaccinali di popolazione e nei punti sanitari del territorio.