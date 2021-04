Nessun legame tra Nicofer srl e mafia

La Nicofer srl «esclude nel modo più assoluto di essere collegata in qualsiasi modo ad esponenti di famiglie legate a clan mafiosi». Lo chiarisce l'avvocato Michele Masso, del Foro di Verona, legale della società che era stata richiamata dal prefetto di Lecce in un provvedimento di interdittiva antimafia inflitto alla Fersalento srl.

Chiarisce il legale: «Pur essendo stata nel 2017 destinataria di provvedimento di esclusione dalla white list motivato dalla Prefettura di Verona unicamente sulla base di un caso di omonimia e lontani vincoli di parentela con soggetti pregiudicati, Nicoferl srl, impugnando il provvedimento con ricorso, ha sempre negato e urlato con forza la propria totale estraneità a qualsiasi attività illecita. Nel periodo in cui le società Fersalento srl e Nicofer srl ebbero modo di collaborare, peraltro in via indiretta, entrambe erano regolarmente iscritte dalle rispettive Prefetture territorialmente competenti nelle cosidette "white list" che ne certificavano la totale estraneità da infiltrazioni di organizzazioni criminali. Pare opportuno sottolineare che i vertici della società di Nicofer srl sono sempre stati rappresentati da soggetti incensurati, cha mai sono stati nemmeno indagati per reati riconducibili ad attività legate a criminalità organizzata (per la verità nemmeno per reati di altra indole)».