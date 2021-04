Lecce, oltre un chilo di droga in vecchia falegnameria: arrestati in due

Gli agenti della Squadra Mobile di Lecce hanno arrestato in flagranza di reato il pregiudicato Danilo Ferreri, 52anni; e il 25enne Gabriele Marra, accusati in concorso di detenzione di droga finalizzata allo spaccio. I due, entrambi leccesi, sono stati trovati in possesso di 760 grammi di eroina, poco più di 20 grammi di cocaina, altri 275 di marijuana e 13 grammi di hashish, per un totale di oltre un chilo di droga. Il blitz è avvenuto in una vecchia falegnameria, ritenuta centrale dello spaccio, dove il 52enne venne arrestato nel 2009 sempre per gli stessi reati. Nel corso della perquisizione personale e dello stabile, sono stati sequestrati soldi e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente.