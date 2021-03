Renata Fonte, fiori sulla sua tomba di Nardò

Nardò - Un fascio di fiori sulla tomba che accoglie le sue ceneri da quando, il 31 marzo 1984, venne uccisa per mano della mafia: così l’amministrazione comunale di Nardò ha commemorato questa mattina il 37esimo anniversario della morte di Renata Fonte, l'assessora all’ambiente neretina del Pri assassinata 37 anni fa per essersi opposta alla lottizzazione abusiva della costa di Porto Selvaggio, ora Parco naturale grazie al suo impegno civile e politico. Renata Fonte aveva 33 anni quando fu uccisa a Nardò da due sicari con tre colpi di pistola mentre ritornava a casa dopo una seduta del consiglio comunale.

Alla cerimonia erano presenti anche il sindaco di Galatone, Flavio Filoni, e numerose autorità. Una ricorrenza che segue quella del 10 marzo scorso, giorno in cui Renata Fonte avrebbe compiuto 70 anni. «Il patrimonio di valori che Renata ci ha lasciato in eredità - ha detto il sindaco di Nardo Pippi Mellone - è vivo in ognuno di noi e nel nostro agire quotidiano. Nardò dovrà essere sempre grata a Renata».