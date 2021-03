Lecce, trovata prostituta scomparsa: sta cercando di cambiare vita

Trepuzzi (Lecce) - Sta bene e sta cercando di cambiare vita la prostituta di 34 anni di nazionalità bulgara che le forze dell’ordine stavano cercando dallo scorso 20 marzo in Salento, dopo che una sua amica non l’aveva più vista nel luogo in cui era solita appartarsi con i clienti e aveva segnalato il caso alle forze dell’ordine.