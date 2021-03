Monteroni, 51enne azzannato da randagio: il cane gli lacera l'orecchio

MONTERONI DI LECCE - Un uomo di 51 anni è stato aggredito da un cane randagio di grossa taglia mentre, in compagnia della figlia, si trovava nei pressi della propria abitazione, in campagna, in contrada «Rizzi» alla periferia di Monteroni di Lecce, in Salento.

Da quanto è dato sapere, l’uomo era in procinto di aprire il cancello di casa quando l’animale gli si è avventato contro. Il 51enne è stato morso ad un orecchio ed ha riportato una profonda lacerazione mentre la figlia 24enne è rimasta illesa.

Soccorso, l’uomo è stato portato al Vito Fazzi di Lecce dove è ricoverato in Chirurgia in attesa di essere sottoposto ad intervento. Il cane è stato catturato poco dopo da una pattuglia di vigili urbani insieme a personale del del servizio veterinario dell’Asl. E’ risultato sprovvisto di microchip.