Covid,focolaio in Rssa del Salento: 18 positivi asintomatici, vaccinati a febbraio con le due dosi

LECCE - Nelle ultime ore sono stati accertati 18 casi positività al Covid in una RSSA del Salento , «Residenza Giada» di Trepuzzi. Si tratta 14 anziani ospiti della struttura e 4 operatori sanitari. Da quanto si apprende gli anziani ospitati nella casa di riposo avevano già ricevuto lo scorso 11 febbraio la seconda dose del vaccino Pfizer e sono tutti asintomatici.

Il focolaio è stato confermato dalla direzione sanitaria della struttura. L’allarme è scattato nelle scorse ore dopo i tamponi antigenici a cui ospiti e personale vengono sottoposti periodicamente. I 14 anziani contagiati sono stati tutti trasferiti in un’area Covid attrezzata su uno dei tre piani della struttura e suddivisi in due per ogni stanza. I familiari sono stati tutti avvisati e tenuti informati costantemente.