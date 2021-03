Prostituta scomparsa in Salento: proseguono le ricerche

TREPUZZI - Proseguono in Salento le ricerche della donna bulgara di 34 anni di cui non si hanno più notizie da sabato 20 marzo. La donna, che si prostituiva nel Leccese, ha capelli lunghi biondi, è alta circa un metro e sessanta, e ha una corporatura minuta. Le ricerche si concentrano nelle campagne adiacenti la strada provinciale 357 che collega Lecce a Trepuzzi, dove la donna si appartava solitamente con i clienti. Qui la sua amica 31enne, anche lei bulgara, non l’ha più vista ma ha ritrovato la sua borsa di pelle marrone vuota e con la tracolla spezzata. Allora ha deciso di denunciarne la scomparsa ai carabinieri.

La 34enne di solito viveva in un B&B a Lecce. Il suo telefono cellulare risulta sempre spento.