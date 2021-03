In Salento la biblioteca è a domicilio: i libri vengono consegnati in bici

LECCE - Nel Salento i libri si consegnano a domicilio, in bicicletta e a piedi. E’ l’iniziativa delle biblioteche di sei comuni della provincia di Lecce, Aradeo, Taviano, Cavallino, Collepasso, Neviano e Andrano, ai quali presto si aggiungeranno Taurisano e Martano. Sono 300 i libri già consegnati in sei mesi nell’ambito del progetto che sarà presentato nell’incontro online dal titolo «La Cultura che resiste», che si terrà il 27 marzo, alle 17.30, in diretta facebook sulla pagina di «Leggere tra due mari». Il servizio di green delivery «C'è posta per te», dopo la fase di rodaggio avviata a ottobre, è pienamente attivo.

Si tratta di una iniziativa sperimentale, ecologica e innovativa, ideata dalle associazioni «Libera Compagnia» di Aradeo e «Amici della Biblioteca» di Tuglie, grazie al sostegno di Fondazione «Con il Sud» e Centro per il libro e la lettura, con la collaborazione di Anci e con il patrocinio dell’Associazione italiana biblioteche. Con le sale lettura chiuse al pubblico, per l’emergenza Covid, nei sei comuni salentini il prestito resta garantito con ritiro e restituzione sulla soglia delle biblioteche e con la consegna e il ritiro a domicilio. Questo servizio di fruizione del patrimonio culturale, inizialmente pensato per anziani e persone con disabilità, è stato ampliato a tutti i cittadini, proprio per far fronte alle nuove necessità sorte durante la pandemia. Un gruppo di giovani è stato appositamente formato per aiutare i fruitori nella consultazione bibliografica e per consegnare i volumi in sicurezza. I fruitori più anziani hanno 96 e 83 anni ed è stata raggiunta anche una residenza sanitaria, a cui è stato consegnato in prestito un intero scaffale di 50 libri. Gli utenti più piccoli, invece, hanno 6 e 8 anni, ma c'è anche un baby lettore di 5 mesi.