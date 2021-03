Salento, così la tartaruga Giuseppina torna in mare seguita con un gps

LECCE - La tartaruga Giuseppina torna in mare. Gli operatori dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo (Lecce) l’hanno liberata oggi in località «Lido dell’Ancora». Sul dorso della tartaruga è stato montato un dispositivo Gps che ne monitorerà gli spostamenti e i comportamenti. Si tratta di un esemplare adulto di tartaruga appartenente alla famiglia delle Caretta caretta, recuperato nelle acque dello Jonio lo scorso 20 febbraio. L’esemplare rimase impigliato nelle reti da pesca del pescatore professionista Gianni Imperiale, che accortosi dell’accaduto ha allertato il personale dell’Amp Porto Cesareo e attivato il protocollo di salvataggio. Dopo gli immediati soccorsi, sono stati gli stessi operatori Amp, che l'hanno soccorso con immediatezza, a darla in cura al «Centro di recupero Tartarughe di Torre Guaceto», dove le sono state prestate cure, fino alla sua completa guarigione.