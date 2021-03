Lecce, scomparsa 21 anni fa: il caso Martucci approda alla Camera

LECCE - Il caso di Roberta Martucci potrebbe approdare in commissione giustizia alla Camera su iniziativa della parlamentare pugliese del M5s Valentina Palmisano. E' stata la sorella di Roberta, Lorella, a sollecitare l’intervento anche del mondo della politica, per risolvere un cold case che si trascina da oltre vent'anni. Roberta Martucci scomparve nel nulla in circostanze misteriose la sera del 20 agosto del 1999 all’età di 28 anni, da Torre San Giovanni, marina di Ugento, dove abitava con la famiglia. Sul caso la Procura di Lecce indaga per omicidio e soppressione di cadavere. Isabel Martina, la criminologa che affianca Roberta Bruzzone nelle indagini per conto della famiglia, rivela che a breve potrebbe scattare l'iscrizione nel registro degli indagati di una persona appartenente alla cerchia dei familiari di Roberta Martucci. "Abbiamo depositato in Procura - afferma la criminologa salentina - una istanza di 20 pagine in cui è stato tracciato un profilo preciso e circostanziato di quello che per noi è l'assassino di Roberta, il quale in tutti questi anni ha cercato di depistare le indagini per allontanare da sé i sospetti»