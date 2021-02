Lecce, colpo al caveau della Bnl: dopo oltre 2 anni arrestati in 4

Riuscirono ad aprire il caveau della Banca Nazionale del Lavoro a Lecce, nella centralissima piazza Sant'Oronzo, l'11 novembre 2018, in uno dei colpi più sconvolgenti degli ultimi anni. Eppure quattro persone dopo oltre due anni di indagini sono state arrestate dalla polizia del capoluogo salentino. La maggior parte della refurtiva era stata trovata, in quattro borsoni, con oggetti d'oro, denaro e arnesi da scasso. Ulteriori dettagli in mattinata.

