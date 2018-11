Lecce, ripulita BNL in centro: ladri fuggiti lasciano banconote a terra, forse allarme guasto

Assalto al caveau della filiale della BNL a Lecce dove persone non ancora identificate si sono introdotte all’interno dell’istituto di credito ubicato in Piazza Sant'Oronzo riuscendo a penetrare all’interno del caveau, portando via, pare, soldi e preziosi per un valore non ancora quantificato. A dare l’allarme ieri sera è stato il personale dell’istituto di vigilanza. Sul posto sono giunti gli agenti della sezione Volanti e della Squadra Mobile che hanno riscontrato come le porte di accesso al caveau fossero state aperte senza evidenti segni di forzatura.



Probabilmente i malfattori si sono introdotti da un’uscita di sicurezza che è stata rinvenuta danneggiata. All’interno è stata rinvenuta una valigia piena di banconote di grosso taglio e le cassette di sicurezza aperte. Per terra, sparse, sono state trovate altre banconote e vari preziosi, segno che i malviventi devono aver agito in fretta, costretti a scappare prima di portare a termine il colpo a causa di qualche imprevisto. Al vaglio degli investigatori il sistema di allarme in dotazione alla banca che sembra avesse manifestato problemi già nella mattinata.