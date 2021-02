Con l'auto contro un muro: 88enne muore in Salento

Un 88enne è morto questa mattina in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Galatina alla frazione di Collemeto, in provincia di Lecce. La vittima è Luigi Mariano, di Galatina. Era alla guida di una Fiat 600 quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo uscendo fuori e schiantandosi contro il muro di cinta di una villa. A nulla è valso il tentativo dei sanitari del 118 di rianimarlo. Non è escluso che l'anziano possa aver perso il controllo dell’utilitaria a causa di un malore.

(foto Massimino)