La multinazionale Concentrix investe a Lecce: aperto un call center

LECCE - La multinazionale americana Concentrix, azienda quotata al Nasdaq e leader nel settore del customer service, aprirà a Lecce per conto di Fastweb un centro di assistenza clienti con call center e servizi di customer digitali. Lo ha annunciato sulla propria pagina Facebook il sindaco di Lecce Carlo Salvemini.

«Ho incontrato giorni fa a Palazzo Carafa, Akram Khurram, responsabile real estate di Concentrix, che mi ha infornato dell’investimento, confermandomi la capacità della nostra città di offrirsi all’attenzione del mercato come territorio che genera interesse e opportunità». «Si tratta - prosegue Salvemini- di una importante, ulteriore iniezione di fiducia in un momento nel quale abbiano bisogno di motivazioni e stimoli per costruire la ripartenza». La sede operativa della società sarà in un immobile di viale Taranto, precedentemente occupato da una concessionaria di auto.