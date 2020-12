Lecce, scritta intimidatoria sulla vetrina disco bar: «Prossima pallotta per te»

LECCE - La Squadra Mobile di Lecce sta indagando su una scritta intimidatoria comparsa sulla vetrina del Sun City, un disco bar del centro storico, in via Maremonti. Lasciata con un pennarello, recita: «La prossima pallottola sarà per te quando meno te l’aspetti».

Il locale è chiuso dal 23 dicembre per effetto delle norme anti-Covid. Sul posto gli investigatori non hanno trovato nulla che potesse ricondurre agli autori o al contenuto della minaccia.

Il titolare dell’esercizio ha riferito di non aver mai avuto prima avvertimenti analoghi.