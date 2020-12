Lecce, il questore: «Più controlli su assembramenti e shopping». Arrivano i sensi unici pedonali

Un Natale all’insegna della sicurezza. Forze dell’ordine impegnate in prima linea per far rispettare tutte le misure dell’ultimo Dpcm per prevenire i contagi. Proprio ieri in Prefettura si è svolta una riunione per mettere a punto un piano anti assembramento. Ne abbiamo parlato con il Questore Andrea Valentino.

Signor Questore, come vi siete organizzati per scongiurare le situazioni in cui si creerà inevitabilmente un afflusso di gente nell’imminenza delle festività?

«I controlli ci sono sempre stati e continueranno ad esserci. Però è inevitabile che il passaggio da zona arancione a gialla richiederà un maggiore impegno: basti pensare che ora bar e ristoranti sono aperti fino alle 18, non c’è più il divieto dello spostamento fra comuni. E la differenza è sotto gli occhi di tutti. Ora la gente può uscire, in alcuni casi l’affollamento sarà inevitabile, ma faremo il possibile per evitarlo. Il prossimo fine settimana ci sarà una riunione tecnica con la polizia locale, i carabinieri e la guardia di finanza, per far sì che gli assembramenti possano essere limitati. Saranno controllati gli esercenti, che hanno l’obbligo di far entrare nei negozi solo un determinato numero di persone alla volta. Un tempo questa regola era osservata con maggiore attenzione, ma adesso abbiamo notato che in molti casi non è più così. Vigileremo sul rispetto dell’orario di chiusura dei locali alle 18, e verificheremo che dalle 22 in poi non circoli più nessuno».

Ci saranno dei servizi più specifici nei giorni a ridosso del Natale?

«Dal 20 dicembre al 6 gennaio sono vietati gli spostamenti fra regioni, mentre il 25, 26 dicembre e 1 gennaio anche quelli fra comuni. Alla luce di queste prescrizioni saranno istituiti dei posti di controllo per verificare che nessuno si muova senza comprovate ragioni. Prima del 20, inoltre, insieme alla Polstrada ed alla Polfer faremo in modo che nelle fermate degli autobus e nelle stazioni non ci siano affollamenti. Le regole da rispettare sono sempre quelle: distanziamento e mascherina. Su questo saremo inflessibili, è finito il tempo delle raccomandazioni».

Fino a questo momento i cittadini come si sono comportati secondo Lei?

«In città devo dire che la situazione è stata abbastanza tranquilla, almeno rispetto ad alcuni scenari ai quali abbiamo assistito in altre parti d’Italia. Fino ad ora non abbiamo elevato molte sanzioni, ma adesso con il passaggio alla zona gialla il quadro sta cambiando: basti pensare che nello scorso fine settimana sono stati sanzionati due locali pubblici ed alcuni avventori che non indossavano la mascherina».

Molto spesso riceviamo segnalazioni di gruppi di persone, quasi sempre giovani e giovanissimi, che passeggiano o stazionano in alcune zone del centro senza indossare la mascherina…

«C’è la voglia di uscire e divertirsi, tipica di quell’età, che si scontra con esigenze straordinarie di tipo sanitario. Devo dire che da quando la polizia locale ha predisposto un presidio fisso in alcune zone questo fenomeno è diminuito, la presenza di personale in divisa agli occhi dei ragazzi funge da deterrente. È una situazione complicata, del resto i giovani vivono di socialità e fino a poco tempo fa hanno dovuto rinunciare anche a incontrarsi a scuola. Spetta a noi adulti far capire loro come comportarsi».

ARRIVANO SENSI UNICI PEDONALI - Un senso unico di circolazione pedonale tra piazza Mazzini e Porta Rudiae, per evitare affollamenti ed “incroci” di persone potenzialmente pericolosi per i contagi. Ed in più controlli delle forze dell’ordine e della polizia locale negli spazi urbani più frequentati nelle giornate delle festività da “bollino rosso”. Se ne è discusso ieri mattina nell’incontro da remoto del Comitato provinciale

per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dalla Prefettura. Obiettivo, le iniziative da assumere per scongiurare gli assembramenti nelle strade e piazze della città.

«Nelle prossime ore - fa sapere in proposito il sindaco Carlo Salvemini - dopo una riunione tecnica presieduta dal Questore verranno definiti tutti i dettagli». Il sindaco riferisce che a partire da questo fine settimana e per tutto il periodo delle festività - nei giorni 12, 13, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 dicembre ed 1, 2, 3, 6 gennaio verranno disposti controlli dalle 10 alla 13 e dalle 17 alle 21.00) in Piazzetta Alleanza, Piazza Mazzini, Galleria Mazzini, nelle piazzette Carducci,

Castromediano e De Santis. Inoltre verrà istituito il senso unico di circolazione pedonale lungo l'asse Piazza Mazzini-Porta Rudiae. In particolare si potrà camminare da Piazza Mazzini lungo via Trinchese fino a via Cavallotti;

da Via XXV Luglio lungo via Trinchese fino a via Cavallotti; da Piazza S'Oronzo lungo Corso Vittorio Emanuele fino a via Palmieri; da Porta Rudiae lungo via Libertini fino a via Palmieri. Non sarà possibile riproporre in questo Natale il piano mobilità degli anni precedenti con chiusure al traffico e servizio bus navetta, che prevedono limitazioni alla capienza. Resteranno attivi nei fine settimana e nei festivi la aree a parcheggio oggetto di convenzione con Unisalento, l'attivazione della Ztl, un servizio di linea Foro Boario, Villa Comunale.