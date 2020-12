Lecce, il vento stacca guaina dal tetto di Palazzo dei Celestini: tragedia sfiorata

Paura questa mattina in pieno centro a Lecce, dove una guaina è caduta a casa del forte vento dal tetto di Palazzo dei Celestini, accanto alla Basilica di Santa Croce. La fortuna e le avverse condizioni meteo hanno voluto che in quel momento non passasse nessuno, si è quindi evitata la tragedia. Sul posto vigili del fuoco che hanno rimesso tutto in sicurezza. Le condizioni del tempo non miglioreranno fino a domani, con forti raffiche e fenomeni piovosi.