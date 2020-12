Provincia Lecce, controlli anti Covid: dipendenti e consiglieri tutti negativi

LECCE - Dipendenti e consiglieri della Provincia di Lecce sono risultati negativi ai controlli anti-Covid eseguiti in questi ultimi giorni. Lo comunica in una nota lo stesso Ente.

I dipendenti sono stati sottoposti a tampone antigenico: su 244 persone che hanno scelto di fare il test (tra loro anche i consiglieri provinciali) sono emersi otto positivi che, tuttavia, sono risultati successivamente negativi al tampone molecolare previsto dalla normativa.

A breve, in aggiunta alle altre attività e misure messe in campo per contrastare i contagi, verrà installato un sistema di controllo degli accessi con scanner per la misurazione della temperatura e per la verifica che chi accede indossi regolarmente la mascherina.