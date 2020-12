A 80 anni sulla statale contromano e con patente revocata 20 anni fa: tragedia sfiorata in Salento

Tragedia sfiorata questa mattina in Salento sulla SS16: un 80enne su una motoape stava percorrendo la strada in direzione del capoluogo di provincia, ma contromano. L'uomo è stato beccato dalla polizia di Otranto che è riuscita a fermarlo in tempo, dopo diverse segnalazioni da parte degli altri automobilisti. Al momento del controllo si è scoperto che all'uomo era stata revocata la patente oltre 20 anni fa, per mancanza di idoneità psicofisica. Il mezzo, risultato non revisionato più volte, è stato sottoposto a fermo, mentre l'anziano è rincasato con il figlio, giunto sul posto.