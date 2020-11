Lavoratori in nero e senza distanziamento in un call center: multe a Casarano

LECCE - Un uomo di 62 anni, amministratore unico di un call center a Casarano, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri. Nel locale durante un controllo, i militari del nucleo ispettorato del Lavoro i lavoratori identificati sono risultati cinque in nero e gli altri 7 irregolari. Gli stessi sono stati sorpresi a lavorare senza il rispetto delle disposizioni anti-Covid sul distanziamento di almeno un metro. L’attività è stata sospesa e colpita da sanzioni amministrative per un importo pari a 30.400 euro e da ammende per oltre 17mila euro.