Pandemia, tempo di scelte per manager e aziende. La scienziata Capua: «Covid, ora e dopo»

BARI – Non è più tempo di prendere tempo. La pandemia ha messo a nudo problematiche economiche, sociali, culturali e organizzative che affliggono il nostro paese da anni e che occorre risolvere ora. Assumendo la responsabilità di scelte non più rinviabili perché troppo a lungo rinviate. Da questa constatazione prende le mosse la decima edizione del Leadership Learning Lab promosso da Asfor – Associazione Italiana per la Formazione Manageriale che sarà trasmesso giovedì 26 novembre in diretta streaming dalle 9.00 alle 13.30, sulla piattaforma digitale di AFORISMA School of Management di Lecce, associato Asfor e in contemporanea sulla pagina Facebook della Gazzetta del Mezzogiorno. L'evento dal titolo: "Il tempo delle scelte. Responsabilità, iniziativa e coraggio della leadership" ha l'obiettivo di accendere la riflessione sui cambiamenti indotti dall’emergenza Covid, esplorando le complessità e le sfide che investono quanti, a tutti i livelli e in tutti i contesti, assumono responsabilità decisionali.

L’appuntamento si rivolge infatti ai vertici e al management delle aziende private e pubbliche, ai professionisti della formazione, alle universitàe alle business school che sviluppano programmi executive sulle tematiche della leadership e dell’innovazione. Lo fa con la guida di ospiti prestigiosi, interpreti attenti della realtà in cui viviamo: l’economista Tito Boeri e il Direttore Generale del Censis, Massimiliano Valerii; Enrico Letta, Dean della Paris School of International Affairs, e l’imprenditore Ali Reza Arabnia,Group Chairman e CEO di Gecofin. E ancora, Alberto Felice De Toni, Presidente della Fondazione Crui e Direttore Scientifico di Cuoa Business School; Federico Frattini, Dean del Mip – Politecnico di Milano Graduate Business School; Raoul Claudio Nacamulli, docente di Organizzazione aziendale presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca. In chiusura, un dialogo con la scienziata Ilaria Capua sul tema “La pandemia e il dopo”. La virologa italiana, direttrice del One Health Center of Excellence dell’Università della Florida, ci aiuterà a capire meglio la fase che stiamo attraversando e quelle che verranno, fino all’auspicabile superamento dell’emergenza.

“Come ogni anno, il Leadership Learning Lab di Asfor inquadra, nella maniera più ampia possibile, i temi e le dinamiche sociali più rilevanti della realtà contemporanea. Con l’intenzione di far emergere prospettive, approcci e soluzioni da cui ogni leader possa trarre ispirazione per interpretare il proprio contesto di riferimento, dando significato e direzione alla propria azione manageriale", afferma il presidente di Asfor, Marco Vergeat.

Nel corso dell’evento sarà presentato il Manifesto sulla formazione manageriale elaborato da Asfor in collaborazione con Apaform – Associazione Professionale Asfor dei Formatori di Management. Media partner dell’evento insieme a “La Gazzetta del Mezzogiorno”,“FormaFuturi”, il magazine di cultura manageriale promosso da Asfor insieme ad Apaform –Associazione Professionale ASFOR dei Formatori di Management.