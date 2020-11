Covid 19 in Salento, tensotruttura dell'Esercito a Taurisano dichiarato 'zona rossa'

LECCE - Un sopralluogo è stato già compiuto a Taurisano (Lecce), paese 'zona rossà per l'elevato numero di contagi da Covid-19, per l’allestimento in piazza di un «drive trought», una tensostruttura per tamponi e screening, da parte del reparto sanitario dell’Esercito Italiano. Lo rende noto, sulla pagina Facebook del Comune salentino, il sindaco di Taurisano, Raffaele Stasi, che aveva sollecitato il «drive trought» per affrontare l’ondata di pandemia che ha colpito il piccolo paese, dove sono state chiuse anche le scuole dell’infanzia, in aggiunta agli istituti chiusi dall’ordinanza regionale. Al sopralluogo nell’area mercatale in piazza Unità d’Italia, per verificare l’idoneità del posto individuato, ha partecipato anche il comandante della Brigata Pinerolo - Distaccamento di Lecce. Domattina dovrebbero cominciare le operazioni di allestimento, prevedendo una tensostruttura operativa già nella giornata di mercoledì. Il servizio sarà gestito dal Servizio Igiene Pubblica dell’Asl di Lecce.