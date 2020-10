Lecce, positivo giudice popolare: Corte d'Assise in isolamento fiduciario

LECCE - Un giudice popolare della Corte d'Assise di Lecce sarebbe risultato positivo al coronavirus: al momento tutti i componenti sono in isolamento fiduciario. L'ultima udienza, svoltasi lo scorso martedì 20 ottobre, in camera di consiglio per l'omicidio Pierri a cui è seguita una condanna all'ergastolo. La Asl di Lecce ha avviato i tamponi su tutto il personale coinvolto e al momento risultano tutti negativi, si resta in attesa del secondo tampone per conferma. Intanto mercoledì il presidente Roberto Tanisi ha fissato un incontro per fare il punto sulle misure di sicurezza da attuare contro la seconda ondata pandemica.