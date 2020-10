Porto Cesareo, nasconde droga nel bidone della differenziata: arrestato

LECCE - Ha tentato di nascondere alcune dosi di cocaina nel contenitore della differenziata riservato al vetro, per sfuggire alle forze dell’ordine. In manette un 43enne di Porto Cesareo, titolare del bar pit stop. La polizia ha osservato uno strano via vai all'interno dell’attività, conclusosi con uno scambio di involucri con un uomo giunto in macchina, subito fuggito alla vista degli agenti. I poliziotti hanno ritrovato la cocaina nel bidone della differenziata, circa 1.500 euro in contanti nel grembiule del barista ed un bilancino di precisione nascosto nel bar.