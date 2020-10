Vaccino antinfluenzale, ad Asl Lecce assegnate oltre 283mila dosi

LECCE - Parte nella ASL Lecce la campagna di prevenzione antinfluenzale utile anche come strumento di contrasto alla seconda fase della pandemia da Sars-CoV-2. Lo rende noto la stessa Asl Le a cui sono state assegnate 283.202 dosi di vaccino antinfluenzale. Al momento - si legge nella nota - risultano già pervenute e distribuite 20.000 dosi di vaccino Fluad, nello specifico 2.000 per ogni distretto, e 30.000 dosi di vaccino Vaxigrip Tetra, 3000 per distretto. Al fine di scongiurare un’eventuale carenza, sono state già richieste altre 60.000 dosi divise equamente tra Fluad e Vaxigrip Tetra. «Nonostante gli ordini già inviati, utili a coprire le esigenze territoriali, non si esclude che ogni distretto possa procedere con ulteriori ordini, qualora fosse necessario e finché sarà possibile soddisfarli» afferma il dott. Alberto Fedele, Direttore Sisp Area Nord. Tra l’altro, la ASL Lecce fa sapere di aver offerto la disponibilità a sottoporre il personale degli Uffici giudiziari della provincia, gratuitamente e su base volontaria, a test sierologico capillare rapido per la determinazione qualitativa di anticorpi IgG ed IgM anti Covid 19, seguito, in caso di positività, prima da test antigenico rapido e, se necessario, da tampone molecolare rinofaringeo. L’attività di screening è stata affidata al personale sanitario dello Spesal.