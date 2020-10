Galatina, nasce l'albo delle baby-sitter: sospiro di sollievo per i genitori

Un Albo zonale delle baby sitter per offrire un supporto alle famiglie. L’iniziativa parte dall’Ambito territoriale sociale di Galatina ed è stata adottata dopo una delibera del Coordinamento istituzionale. Il provvedimento prevede l’istituzione di un Albo zonale al quale potranno iscriversi gli operatori interessati ed in possesso degli appositi requisiti. L’Ambito territoriale, attraverso la predisposizione dell’Albo, raccoglierà le domande di iscrizione predisponendo un elenco di persone idonee allo svolgimento della mansione di baby sitter, che potranno partecipare a formazione specifica. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra gli assessorati alle Politiche sociali e dell’integrazione del Comune di Galatina e del Comune di Aradeo e prende spunto da richieste giunte da diverse famiglie residenti dei comuni dell’Ambito.

«Abbiamo voluto realizzare un progetto che tenesse conto delle necessità reali delle famiglie, in cui spesso entrambi i genitori lavorano - dice l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Galatina, Antonio Palumbo - l’obiettivo è infatti quello di realizzare un albo di professionisti a cui le famiglie potranno attingere, conciliando così la vita da genitori a quella lavorativa». Analoghe considerazioni giungono anche dall’assessore alle Politiche sociali di Aradeo, Tania D’Acquarica. «È questo un modo non solo per supportare le famiglie, ma per unire richiesta e domanda passando attraverso l’anello fondamentale della formazione – dice - ringrazio le dottoresse Flavia Cardinale e Carla Giannini, assistenti sociali, che hanno saputo interpretare i bisogni emersi, realizzando e redigendo la manifestazione d’interesse». Sia le famiglie che ricercano supporto, che i candidati interessati ad essere inseriti nell’albo potranno trovare tutte le info sull’invio sul sito “www.ambitozonagalatina.it” e su quelli dei Comuni aderenti.