Con l'Ape finisce contro un camion: muore uomo nel Salento

Un uomo ha perso la vita questa mattina in Salento, lungo la statale 7Ter, a causa di un incidente stradale. La vittima era alla guida di un autocarro Ape e si è scontrata con un camion nel tratto di strada che collega Guagnano a Campi Salentina, in territorio di Salice Salentino. Vani i soccorsi: per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Indagano i carabinieri.