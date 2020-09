Crescono le imprese sul territorio leccese: quelle che aprono sono di più di quelle che chiudono

Uno dei più alti numeri di imprese attive mai registrato. Le aziende in provincia di Lecce sono 64.738. Per trovare simili soglie, occorre tornare molto indietro nel tempo, al terzo trimestre 2006, quando sul Registro imprese se ne contarono 64.891.

Nonostante l’emergenza innescata dal Covid-19, le aperture di nuove attività continuano a superare le chiusure. Anche nel periodo estivo si sono registrate più iscrizioni che cancellazioni al Registro di Lecce. Il saldo della nati-mortalità delle attività economiche resta positivo. È quanto emerge da un’analisi condotta dall’Osservatorio Economico di Aforisma School of Management, socio Asfor (Associazione italiana per la formazione manageriale).

Lo studio prende in esame tutte le imprese attive, cioè quelle iscritte in Camera di Commercio, che esercitano l’attività e non risultano avere procedure concorsuali in atto. Si tratta, quindi, di un sottoinsieme dello stock totale delle imprese registrate.

Nell’ultimo semestre, dal 29 febbraio al 31 agosto scorsi, cioè dal lockdown in poi, le imprese attive sono aumentate di 795 unità, pari all’1,24 per cento: da 63.943 a 64.738. In crescita il settore delle costruzioni da 9.310 a 9.549, con un saldo di 239 nuove imprese; le attività dei servizi di alloggio e ristorazione crescono di 122 unità (da 5.464 a 5.586); l’agricoltura passa da 8.966 a 9.050, con un saldo di 84 aziende in più; le attività professionali, scientifiche e tecniche di 74 unità (da 1.629 a 1.703). Non cede neppure il commercio che conta 55 aziende in più (da 21.171 a 21.228); i servizi di informazione e comunicazione aumentano di 32 unità (da 1.051 a 1.083); le attività immobiliari +25 unità (da 1.082 a 1.107) e le attività manifatturiere +23 unità (da 5.473 a 5.496).

«È necessario guardare a questi dati con prudenza. In primo luogo – spiega Davide Stasi, responsabile dell’Osservatorio Economico – si profilano due scenari: uno di lungo periodo, se il virus dovesse imporre un nuovo lockdown, con effetti prolungati e ancora più marcati sull’economia globale, ed uno scenario di breve periodo, alternativo e più probabile, con conseguenze sui ricavi e sui margini aziendali solo per l’anno in corso, con una crescente ripresa dal 2021. In secondo luogo, dobbiamo tenere conto dell’effetto sortito dai vari bonus, assieme ai contributi e ai finanziamenti a fondo perduto che hanno tamponato la temuta emorragia di imprese. Chiudere definitivamente una partita Iva – spiega ancora Stasi – avrebbe significato perdere il diritto alle diverse forme di sussidio, rivolte in favore di ditte individuali, lavoratori autonomi, liberi professionisti, società di persone e di capitali, cooperative e consorzi. Se il coronavirus non ha ridotto il numero delle imprese, non si può dire lo stesso per i ricavi complessivi, ad eccezione di alcuni settori».

Ecco l’andamento delle nuove iscrizioni, mese per mese: a dicembre 2019 sono state aperte 314 nuove imprese; a gennaio scorso 444; a febbraio 556; a marzo 400; ad a prile 199; a maggio 358; a giugno 448; a luglio 403 e ad agosto 213. Nel Salento dunque c’è ancora voglia di fare impresa, nonostante le difficoltà economiche e finanziarie che riguardano alcune società. Ma ciò non riguarda tutti i comparti e non ha interessato tutti i territori italiani.