Regionali 2020, parte da Maglie a bordo di un'auto ibrida il tour elettorale di Fitto

LECCE - «Oggi parte il tour elettorale #alcuoredellapuglia che mi porterà fra le straordinarie bellezze della nostra regione, comune per comune, per confrontarci seriamente sulle grandi questioni che ci riguardano e sui tanti problemi che attanagliano la Puglia per precisa responsabilità di un governo regionale che in questi anni si è rivelato incapace di dare delle risposte». Così Raffaele Fitto, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Puglia, in una nota diffusa dopo la partenza da Maglie (Lecce), a bordo di un’auto ibrida.

«Dall’agricoltura alla sanità - elenca - dalle infrastrutture alla pressione fiscale, c'è bisogno di un immediato cambio di passo. La nostra critica su quanto accaduto sarà severa, ma ad ogni punto seguirà una proposta concreta. Il nostro slogan parla chiaro: 'La Puglia che funziona'. Vogliamo dare una prospettiva di vero cambiamento con un progetto serio per veicolare il futuro della nostra Regione. Oggi, il centrodestra, con 250 candidati seri, capaci e determinati - sottolinea Fitto - è davvero nelle condizioni di voltare pagina insieme a tutta la comunità pugliese». "Nei prossimi giorni - prosegue - esporremo il nostro programma sui grandi temi che coinvolgono lo sviluppo e la crescita della Puglia: una Regione che in questi 15 anni è stata stritolata da slogan e da tanta ipocrisia. Un esempio tra tanti: avrei voluto fare questo viaggio con una macchina elettrica, ma la nostra Regione non è attrezzata e, quindi, sono costretto a compierlo con un’auto ibrida nonostante tutti i proclami sulle politiche ambientali sventolati da qualcuno in questi anni».