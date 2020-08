Covid 19 Puglia, Fitto: «Ricoveri asintomatici discutibili, ministro Speranza verifichi»

BARI - «Faccio gli auguri di buon rientro a casa al giovane positivo al Covid, ma asintomatico che, finalmente, viene «rilasciato» da chi sta gestendo la sanità pugliese in modo molto discutibile e giocando con la paura della gente, non a caso sono giorni che chiediamo a gran voce il commissariamento da parte del Governo. La denuncia del capogruppo di Fratelli d’Italia, Zullo, lancia, infatti, un’ombra sospetta su quello che sta accadendo: quanti giovani asintomatici vengono ricoverati in posti letto Covid negli ospedali pugliesi, invece che stare semplicemente in quarantena a casa? A chi e cosa serve il ricovero forzato? A creare allarmismi?». Lo chiede il candidato presidente del centrodestra alla Regione Puglia, Raffaele Fitto. "E allora io faccio - aggiunge - un appello al ministro Speranza, visto che il suo collega Boccia è impegnato in campagna elettorale per Emiliano, perché verifichi questa situazione nell’esclusivo interesse dei pugliesi».