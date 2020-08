Otranto, atti vandalici in città: denunciati tre noti «trapper»

OTRANTO - Tre giovani trapper sono stati denunciati dalla polizia a Otranto con l’accusa di aver compiuto una serie di atti vandalici in città e di aver pubblicato le loro bravate sulle loro pagine social.

Si tratta di due 21enni e un 20enne di Milano e Sesto Milanese conosciuti in rete con i nomi di Fuoripericash, Diablobay666 e Digiosantana9.

I tre, con montaggi video fatti ad arte, hanno fatto credere ai follower su Instagram di essersi impossessati di un auto-compattatore della nettezza urbana nel centro storico di Otranto, rubandolo o addirittura rapinandolo, ma gli operatori ecologici ascoltati dagli inquirenti hanno raccontato un’altra storia: in realtà non era stato consumato alcun furto, rapina o danneggiamento.

Nessun dubbio, invece, sull'imbrattamento e il disturbo della quiete pubblica provata dall’osservazione dei filmati. Per questo devono rispondere di disturbo della quiete pubblica e imbrattamento di cose di interesse storico/artistico. Sono in corso indagini per individuare i fan al seguito dei tre durante le scorribande in città.