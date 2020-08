Lecce, in 2 o 3 sul monopattino: fioccano le multe

LECCE - Sul monopattino in due o addirittura in tre. In qualche caso, anche senza il necessario casco protettivo e senza giubbino catarifrangente. E - come avvenuto anche in altre città, in cui non siano state rispettate le regole basilari - anche a Lecce-città iniziano a fioccare le multe. Solo in questo ultimo fine settimana, a cavallo di Ferragosto, sono state elevate decine di sanzioni da parte dei vigili urbani del capoluogo salentino. E se si considera che il servizio di monopattino a noleggio è entrato in funzione da appena una settimana, non è sicuramente poco.

Da venerdì 7 agosto, infatti, ci si può muovere liberamente, in città, utilizzando il nuovo servizio di noleggio dei mezzi a due ruote, a impatto zero, pensati per incentivare la cosiddetta «mobilità alternativa». Così quanti tra i leccesi e i turisti nel Salento vogliano, possono usufruire di ben 250 mezzi ecologici, forniti dalla società «BitMobility», da usare per gli spostamenti quotidiani all'interno del capoluogo stesso.

Un po’ per curiosità, un po’ per comodità, l’iniziativa ha avuto un immediato successo: nel primo weekend di lancio del servizio, dal 7 al 9 agosto, sono stati infatti 3.920 i prelievi dei mezzi (in particolare, 820 nella giornata di venerdì 7, circa 1400 nella giornata di sabato 8 e circa 1700 nella giornata di domenica 9). Numeri destinati ad essere confermati, se non accresciuti, in quest’ultimo fine settimana, perché a Ferragosto si è peraltro registrato un picco di presenze turistiche a Lecce.

Ma se aumenta l’utilizzo dei monopattini, aumentano - purtroppo - anche le infrazioni. Una trentina, complessivamente, le multe elevate dai vigili urbani.

Tra le violazioni più frequenti c’è il trasporto di una o due persone (oltre al guidatore). E sono state effettuate multe da 50 a 200 euro. Più di qualcuno è stato poi pizzicato senza idoneo casco protettivo o giubbotto catarifrangente (sempre multa da 50 a 200 euro).

Non è mancata, infine, la contestazione per l’utilizzo da parte di minori di 14 anni o quella relativa alla circolazione in area pedonale ad una velocità superiore ai 6 chilometri orari (in entrambi i casi, la sanzione è ben più salata: va dai 100 ai 400 euro).

Scaricando l'applicazione per smartphone BitMobility, si possono usare i mezzi elettrici tramite la modalità pay per use, cioè in modo occasionale, pagando 1 euro di sblocco e 15 centesimi al minuto ad ogni noleggio. Ma sono anche previste agevolazioni e formule di abbonamento per quanti vogliano utilizzare più spesso i monopattini. Sempre, però, rispettando le regole.