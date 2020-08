Con Battiti la musica pop in viaggio per la Puglia: il quarto appuntamento

Dopo le feste di Ferragosto, da vivere in totale sicurezza, Radionorba invita a mettersi tutti davanti alla tv, per non perdere la quarta puntata del Radionorba Vodafone Battiti Live, che si preannuncia scoppiettante. L’appuntamento è per domani, 16 agosto, su Telenorba, Radionorba e Radionorba Tv alle 21. Lo show andrà in onda anche in streaming su radionorba.it e norbaonline.it. Sarà possibile seguire l’evento anche attraverso i social di Radionorba, con l’hastag #battitilivetogether.

Come di consueto, il palcoscenico principale allestito a Otranto ospiterà alcuni fra i più bei nomi della musica leggera italiana: vi saliranno infatti Irama, Annalisa, Francesco Gabbani, The Kolors, Gigi D’Alessio, Clementino, Le Vibrazioni, Chadia Rodriguez, Federica Carta, Shade, Mr Rain, Emma Muscat e Astol e due fortissimi giovani rapper, Ernia e Il Tre.

Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, J-Ax da una bellissima spiaggia di Gallipoli, Elodie e Takagi&Ketra dall’affascinante centro storico di Ostuni, Diodato da una suggestiva masseria di Altamura e Gaia nella straordinaria cornice dei trulli di Alberobello.

Il Radionorba Vodafone Battiti Live è condotto dal direttore artistico Alan Palmieri e da Elisabetta Gregoraci. La regia televisiva è firmata da Luigi Antonini. La webstar Mariasole Pollio metterà in contatto gli artisti del main stage di Otranto con il gruppo di ascolto presente in spiaggia a Manfredonia.

Anche quest’anno il Radionorba Vodafone Battiti Live, in collaborazione con Unione Europea, Regione Puglia e Pugliapromozione, all’insegna della campagna «Puglia, Riparti dalla Meraviglia», è affiancato da brand italiani ed internazionali di primissimo piano.