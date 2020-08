Gallipoli, lettini non distanziati, dipendenti senza mascherine: multe in 2 lidi

Controlli dei carabinieri nei lidi del litorale gallipolino. Nelle scorse ore nel mirino dei militari sono finiti due stabilimenti in località Baia Verde, e sono state contestate sanzioni. Il primo è stato multato di 400 euro per il mancato distanziamento dei lettini. Il secondo invece aveva 4 dipendenti addetti alla ricezione del pubblico senza dispositivi di protezione individuale, e ha ricevuto una multa di 1600 euro. Inoltre quest'ultimo aveva occupato abusivamente il suolo demaniale con 27 ombrelloni e 54 sdraio abusivi, in un'area di 300 metri quadri: tutto è stato sottoposto a sequestro.