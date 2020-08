Otranto, sbarco di famiglia di siriani: è il secondo in poche ore nel Salento

Secondo sbarco in poche ore in Salento. Un semicabinato è stato trovato spiaggiato nella zona dei laghi Alimini, esattamente di fronte a un hotel-resort. Accorrendo sul posto, personale della Capitaneria di Porto di Otranto si è imbattuto durante il tragitto, all’altezza di Frassanito, in una famiglia di 6 siriani, composta da padre, madre, cognata e tre figli minori. La famiglia è stata portata al centro di accoglienza Don Tonino Bello di Otranto e sottoposta alle procedure anti Covid. Gli investigatori sospettano che a bordo dell’imbarcazione ci fossero altri migranti.