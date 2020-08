Gallipoli, salvati nella notte 84 migranti: veliero incastrato fra gli scogli

Sbarco di migranti questa notte nel Salento: sono arrivati in 84 a Gallipoli (Le), intorno alle 2 di notte, a bordo di un veliero, e le operazioni di soccorso sono state particolarmente difficoltose per il vento forte e dal momento che l'imbarcazione - intercettata dalle motovedette della Guardia di Finanza - era rimasta incagliata fra gli scogli. Ci sono in tutto 11 donne e 3 bambini, e i migranti arrivano da Iran, Iraq, Somalia e Pakistan. Stanno tutti bene, tranne una donna che ha avuto un malore ed è stata prontamente condotta in ospedale per accertamenti.

(foto Facebook - Croce Rossa Comitato di Lecce)