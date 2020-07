ll sole e l’azzurro di Giorgia illuminano il mare di Gallipoli

GALLIPOLI - La Città Bella e il Salento stanno rimbalzando sui social, in questi giorni, grazie ad immagini postate da artisti come Giorgia, Cristiano Caccamo e Serena Rossi o anche semplicemente per l’eco delle loro presenze, dalle sorelle De Sio a Fabio Fulco, da Claudio Casalini, a Sapobully e a Pier Ferdinando Casini, ricordando - Machiavelli dixit - che anche la politica è arte.

A Gallipoli, Giorgia è stata a pranzo sulla terrazza del ristorante «La Vinaigrette», situato sulla riviera di ponente, con il batterista a stelle strisce, ma salentino d’adozione, Mylious Johnson. L’amicizia in comune con l’artista, ha propiziato la presenza degli «Champagne Protocols». L’immagine li coglie insieme (Giorgia è con Massimo Cuppone alla sua destra e con Osvaldo Natali, il terzo componente il gruppo, Luca Parlati, è in veste di fotografo) e la cantante ha apprezzato la loro musica e l’impaginazione dell’album che le è stato donato.

Si è poi immortalata su Instagram con lo sfondo sia del mare del vicino seno del Canneto, «verde e blu, Gallipoli» ha postato, sia della chiesa di San Pietro e Paolo a Galatina. Habitué del Salento, sul social la cantante ha scritto che quest’anno le sembra un miracolo essere riuscita a venirci; d’altra parte, solo chi ama veramente il Salento, può apprezzarne, come ha postato, il «tanto ientu che muove, pulisce, schiarisce i pensieri».

L’attore Cristiano Caccamo è stato conosciuto dal grande pubblico televisivo grazie ad alcune fiction, tra cui l’ultima stagione di «Che Dio ci aiuti», trasmessa in replica su RaiUno proprio in questi giorni. Le immagini postate suo social, lo inquadrano sul lungomare di Gallipoli e poi a Santa Maria di Leuca, dove, nel «Bar del Porto», non si è sottratto al rito della foto con la maglietta del locale «di culto» che gli è stata donata ed il barman Vito.

Tra gli ospiti colti dagli obiettivi nelle diverse località salentine, vi sono Serena Rossi, con il marito, l’attore Davide Devenuto, a Porto Cesareo, sui lidi Orange Sun di Torre Lapillo e Bonavista. Sul versante opposto, per Pier Ferdinando Casini accompagnato dal figlio Francesco, Otranto è stata scenario solo di brevi momenti di relax al Serra degli Alimini 1, villaggio e spiaggia che frequenta abitualmente d’estate; una toccata e fuga, ma non prima d’avere preso un bagno e degustato una frisella. Sempre a Otranto, ma al lido «I due mori», ieri decine di fan hanno riconosciuto e festeggiato il rapper Sapobully del gruppo musicale «Fsk satellite».

Ritornando a Gallipoli, tra gli «avvistamenti» nel centro storico, vi sono quelli delle sorelle Giuliana e Teresa De Sio, dell’attore Fabio Fulco ex di Cristina Chiabotto (o viceversa?) e dello «storico» dj Claudio Casalini.

Nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale ha varato una campagna di comunicazione turistica basata sul feeling che Gallipoli riesce a creare con gli ospiti, con l’obiettivo di trasformali in «ambasciatori» della bellezza della città. In questo contesto, che può definirsi di passaparola in tempi di tecnologia web, le immagini postate da Giorgia e Caccamo - e dagli altri artisti nelle diverse località salentine - hanno il valore aggiunto dei volti noti e amati dal pubblico. E se esiste una proprietà transitava del consenso indotto dai social, magari si applica proprio all’intero Salento.