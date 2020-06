Salento, arrivano i primi vip in spiaggia: Serena Rossi con il marito a Porto Cesareo

LECCE - Tornano i primi vip in Salento: dopo il periodo di lockdown da Covid 19 c'è chi si regala qualche giorno nelle paradisiache spiagge pugliesi per rigenerarsi. È il caso di dell’attrice, cantante e presentatrice, Serena Rossi, che in compagnia del marito Davide Devenuto si è concessa un po' al Lido Orange Sun a Torre Lapillo. L'attrice, famosa per aver interpretato Mia Martini nel film Io Sono Mia, grande successo Rai, ha postato sul suo profilo Instagram una foto al mare nelle cristalline acque salentine, a Porto Cesareo, con una semplice didascalia: «Rigenerarsi. Grazie Salento! Adesso si torna… tante belle cose in arrivo».