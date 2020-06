Campi Salentina, si schianta con la moto contro albero: muore 42enne

Terzo incidente mortale in pochi giorni sulle strade del Salento: un caporal maggiore dell'esercito, Francesco Guarnieri, 42 anni, ha perso la vita questa notte intorno alle 3 alla periferia di Campi Salentina. L'uomo è finito in un'aiuola con la sua moto Yamaha andando a sbattere contro un albero. Non si conoscono ancora le precise dinamiche dell'impatto, che non ha coinvolto altri mezzi. La vittima è stata portata all'ospedale Vito Fazzi di Lecce e la moto è sotto sequestro.