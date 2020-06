Lecce, chiude il reparto Covid del Dea Vito Fazzi: l'esultanza dei sanitari

Chiusa la porta del reparto dedicato ai Pazienti Covid 19 del DEA-Vito Fazzi di Lecce. Una buona notizia comunicata dall'Azienda Sanitaria Locale, con la dimissione dell'ultimo paziente. A quel punto il personale sanitario ha chiuso le porte, sulle note di We Are the Champions, successo dei Queen. «Buona vita e buona domenica a tutte e tutti. Occhio però, non abbassiamo la guardia.

Ricordiamoci che il virus cammina con le nostre gambe, rispettiamo le regole e laviamo bene e spesso le mani», questo il messaggio con cui hanno salutato sulla pagina Facebook.