Lecce, «Basta morti bianche»: manifestazione questa mattina davanti sede Ispettorato del lavoro

LECCE - «Basta morti sul lavoro!»: è questo il messaggio del flash mob organizzato stamattina davanti alla sede dell’ispettorato del lavoro di Lecce dagli attivisti dello Sportello popolare del lavoro di Pap Lecce, la Casa del Popolo «Silvia Picci» e il movimento «No Tap». Durante la manifestazione i partecipanti hanno messo a terra tute ed elmetti da lavoro, in ricordo di chi ha perso la vita facendo il proprio mestiere.

La mobilitazione, infatti, arriva in seguito all’incidente avvenuto sul cantiere del gasdotto Snam all’altezza di Pisignano lo scorso 27 maggio, costato la vita a un giovane operaio di 35 anni, Simone Martena, di Squinzano. «Una morte - commentano gli attivisti - che si inserisce in un quadro del mercato del lavoro che vede già 216 morti nei primi mesi del 2020, a cui vanno aggiunti altri 355 lavoratori morti a causa del Coronavirus, un conto ancora parziale».