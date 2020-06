Arriva l'estate, riprende la voglia di Salento

Lecce - Masserie, agriturismi, villaggi e campeggi. Per la vacanza al tempo del Covid le preferenze si stanno indirizzando verso strutture che consentono spazi all’aperto. Ma la situazione mostra luci e ombre, ed è decisamente lontana dalla scorsa estate.

Lo sa bene Giuseppe Coppola, presidente Sezione Turismo di Confindustria Lecce. «Possiamo dire che c’è un risveglio - dice - Fino a dieci giorni fa abbiamo ricevuto telefonate solo per informazioni. Ora stanno cominciando le prenotazioni, confermate dall’invio dell’acconto». Una ripresa timida, ma pur sempre un segnale positivo. «Purtroppo siamo lontani dalle presenze degli ultimi anni - ammette Coppola, titolare della struttura ricettiva La Masseria, a Gallipoli - L’amarezza è ancora più grande se si considera che all’inizio dell’anno, già nel mese di gennaio, avevamo registrato un incremento a due cifre delle prenotazioni, soprattutto per gli arrivi stranieri, per i quali stavamo raccogliendo i frutti di anni di lavoro mirato. Purtroppo abbiamo fatto un salto indietro di diversi anni, e sarà impegnativo recuperare».

Un segnale positivo viene anche dal titolare di Vivosa Apulia Resort, ad Ugento. «Il mercato si è svegliato - conferma Damiano Reale - Già da una settimana riceviamo richieste di preventivi, soprattutto per i medi di luglio ed agosto, anche per giugno ma meno. Non nascondo che abbiamo ricevuto diverse cancellazioni delle prenotazioni che avevamo avuto prima dell’epidemia. Però stiamo procedendo anche con sostituzioni, con clienti nuovi. Chi vuol venire chiede garanzie sulla sicurezza igienico-sanitaria e sul rispetto delle distanze - aggiunge Reale - Riusciamo a dare tutte le rassicurazioni possibili». Al momento, mancano all’appello gli stranieri. «Ma ci aspettiamo che chiamino la prossima settimana, dopo il 15 giugno - fa sapere - quando si avranno maggiori certezze sugli spostamenti internazionali».

È ottimista anche la titolare della Masseria Spartivento, di Melendugno. «Qualcosa si muove - conferma Arianna D’Alba - Stiamo lavorando per cercare di aprire in settimana. Purtroppo abbiamo avuto diverse disdette a causa della cancellazione dei voli, anche se ci sono clienti affezionati che dalla Germania hanno deciso di venire in macchina. E non nasconde che proprio l’altro ieri non abbiamo potuto accogliere la richiesta di un pernottamento da parte di una famiglia».

È al lavoro, pronta a ricevere i primo ospiti, anche Maria Giovanna De Donno, titolare della Tenuta Torre Pinta, ad Otranto. «Stiamo rispettando tutte le norme igieniche anti Covid - spiega - Puliamo minuziosamente con il cloro e stiamo sanificando tutti gli ambienti. Le nostre sale, comunque, sono grandissime, e consentono di mantenere la distanza di sicurezza. ma la stagione non è ancora cominciata, nonostante la nostra tenuta offra uno spazio di 20 ettari e la presenza unica di uno straordinario ipogeo, di richiamo internazionale». Del complesso ipogeo di origini messapiche, ora resta soltanto una bellissima torre colombaia a forma cilindrica, naturalmente visitabile».

C’è anche chi ha deciso di non aprire. Si tratta di Villa Conca Marco, a Vernole. «Intanto non abbiamo avuto prenotazioni ma solo tante richieste di informazioni - dice il titolare Vincenzo Palumbo - Poi, ci preoccupa l’emergenza sanitaria. La nostra struttura è a conduzione familiare, il rapporto con i clienti è basato sull’accoglienza calorosa, sull’empatia, sul farli sentire in famiglia. Il rispetto delle distanze e gli altri divieti ci costringono a rinviare l’apertura a tempi migliori».