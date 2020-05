Fase 2, è via libera, ma in Salento riapre solo un lido a Gallipoli

Nonostante il via libera a riaprire da oggi, quasi tutti i lidi in Salento continuano a restare chiusi. L’unico che al momento ha deciso di riaprire è uno stabilimento a Gallipoli, che ha allestito l’arenile con ombrelloni e lettini.

La Regione venerdì scorso ha emanato una ordinanza con le prescrizioni da rispettare, e sia sull'Adriatico sia sullo Ionio i gestori dei lidi sono ancora impegnati negli allestimenti con le attrezzature obbligatorie, mascherine, barriere protettive ai botteghini o al bancone del bar. In tutti i lidi gli ingressi saranno contingentati e si procederà mediante prenotazione.