Salve, in auto sequestra e minaccia la moglie con un coltello: arrestato

LECCE - In auto minaccia la moglie con un coltello: in manette un uomo di 36 anni di Salve, arrestato con le gravi accuse di sequestro di persona, minaccia aggravata e rapina (nello specifico, del telefono cellulare) ai danni della moglie.

L’uomo, infatti, avrebbe contattato la consorte, con i rapporti erano logori da tempo, per avere un colloquio incentrato sulla possibilità di vedere i figli. Allontanato da tempo da casa, anche a causa di una dipendenza da sostanze stupefacenti da cui il 36enne non riuscirebbe a liberarsi, a un certo punto, mentre si trovavano in auto per un confronto, in una zona piuttosto appartata, lui avrebbe estratto un coltello, tenendo la donna sotto scacco per interminabili minuti.

Un passante, però, ha notato la scena e avvisato le forze dell’ordine e a quel punto l'uomo sarebbe fuggito. E dopo la chiamata al 112, si sono attivati i carabinieri di varie stazioni dipendenti dalla compagnia di Tricase. Non solo quelli di Salve, luogo dove si sono consumati i fatti, ma anche altri, tanto che sono stati anche i militari presiccesi, con i colleghi, a rintracciare il 36enne, nel corso delle ricerche. L’uomo è stato così arrestato per i reati già elencati e trasferito in carcere.